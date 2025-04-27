Умер выдающийся чемпион мира по футболу и двукратный победитель Кубка чемпионов

Жаир да Кошта

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На 85-м году жизни умер легендарный бразильский футболист Жаир да Кошта.

Трагическую новость сообщила Бразильская футбольная конфедерация.

Да Кошта начал свою карьеру в 1960 году в бразильском клубе "Португеза", а через два сезона перебрался в чемпионат Италии, где стал звездой "Интера", цвета которого защищал в течение двух периодов (1962-1967 и 1969-1972).

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Вместе с миланцами форвард дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (1964, 1965). В составе "нерадзурри" Жаир провел 119 матчей, в которых отличился 39 голами.

Именно Да Кошта забил победный гол в финальном поединке Кубка чемпионов 1965 года с "Бенфикой" (1:0).

Между периодами игры за "Интер" он также выступал за "Рому" (1967-1968), затем вернулся в Бразилию, где играл в атаке "Сантоса" вместе с легендарным Пеле и выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.

Последним клубом Жаира стал канадский "Уиндсор Стар", где он завершил карьеру в 1976 году.

За сборную Бразилии он провел только одну игру, поскольку ему пришлось конкурировать за место в составе с легендарным Гарринчей.

Вместе с "селесао" Да Кошта стал чемпионом мира 1962 года, хотя и не сыграл на турнире в Чили ни одного матча.

Ранее сообщалось, что умер легендарный аргентинский вратарь-рекордсмен, игравший с Марадоной.