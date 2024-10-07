Умер выдающийся футболист "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов

Йохан Нескенс отошел в вечность на 74-м году жизни.

В возрасте 73 лет умер бывший полузащитник "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов Йохан Нескенс.

Печальную новость сообщил официальный сайт амстердамского клуба.

Нескенс – один из самых выдающихся футболистов в истории Нидерландов. На клубном уровне он выступал за "Аякс" (1970-1974), "Барселону" (1974-1979), "Нью-Йорк Космос" (1979-1984) и "Гронинген" (1984-1985).

В составе "Аякса" он выиграл 10 трофеев: 2 победы в чемпионате Нидерландов, 2 Кубка страны, 3 победы в Кубке европейских чемпионов, 2 – в Суперкубке УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Вместе с "Барселоной" хавбек завоевал Кубок Испании и Кубок обладателей кубков, в составе "Нью-Йорк Космос" дважды выиграл Североамериканскую футбольную лигу.

В составе национальной команды Нескенс дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1974, 1978), а также завоевал "бронзу" чемпионата Европы 1976 года. В общей сложности провел за сборную Нидерландов 49 матчей и забил 17 голов.

После завершения карьеры игрока Нескенс работал ассистентом главного тренера сборных Нидерландов и Австралии, "Барселоны", а также "Галатасарая",

Ранее сообщалось, что умер бывший футболист и тренер, экс-президент ФФУ Анатолий Коньков.

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