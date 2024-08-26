Умер выдающийся футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон

Знаменитый футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет.

Печальное известие сообщает Sky Sports.

В январе 2024 года шведский специалист сообщил, что смертельно болен. У него был обнаружен неоперабельный рак поджелудочной железы последней стадии.

Большинство своей тренерской карьеры Эрикссон провел в Англии и Италии. В частности, с 2001-го по 2006 год он возглавлял сборную Англии, дойдя с "Трьмя львами" до четвертьфиналов на Евро-2004, ЧМ-2002 и ЧМ-2006.

Также Эрикссон тренировал "Манчестер Сити", "Лестер", "Рому", "Фиорентину", "Бенфику", "Сампдорию", "Лацио", сборную Мексики, Филиппин и Кот-д'Ивуара, китайские клубы "Гуанчжоу", "Шанхай СИПН" і "Шеньчжень".

За свою тренерскую карьеру Эрикссон завоевал 18 трофеев. Он трижды выигрывал с "Бенфикой" чемпионат Португалии, по разу – Кубок и Суперкубок Португалии, выводил лиссабонцев в финал Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА.

Свен-Йоран выборол второе и пока что последнее в истории "Лацио" чемпионство в Серии А. Во главе "орлов" швед также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии, по разу выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок. Кроме того, он завоевал по одному Кубку Италии с "Ромой" и "Сампдорией".

Последним местом работы Эрикссона был шведский "Карлстад", где он работал спортивным директором.

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