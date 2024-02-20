Умер выдающийся немецкий футболист и автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

Жизнь 63-летнего Андреаса Бреме оборвал сердечный приступ.
Во вторник, 20 февраля, умер знаменитый немецкий футболист, чемпион мира 1990 года Андреас Бреме.
Как сообщает The Mirror, Бреме умер у себя дома в Мюнхене. Причиной смерти 63-летнего немца стал сердечный приступ.
Андреас является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии. Именно он на 85-й минуте забил победный гол с пенальти в финальном матче Мундиаля против Аргентины.
Кроме "золота" 1990 года, в активе Бреме также "серебро" ЧМ-1986, "бронза" домашнего чемпионата Европы 1988 года и серебряная медаль Евро-1992.
За свою карьеру Андреас сыграл 86 матчей за сборную Германии, в которых забил восемь голов.
Бреме играл на позиции флангового защитника и полузащитника. На клубном уровне он выступал за "Бармбек-Уллерхорст", "Саарбрюккен", "Кайзерслаутерн", "Баварию", "Интер" и "Сарагосу".
С "Баварией" и "Кайзерслаутерном" он выигрывал чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, в составе мюнхенского гранда доходил до финала Кубка европейских чемпионов.
С "Интером" он выигрывал Серию А, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а в составе "Сарагосы" стал победителем Кубка Испании.
В первой половине 2000-х Бреме работал главным тренером "Кайзерслаутерна" и "Унтерхахинга", был ассистентом Джованни Трапаттони в "Штутгарте".
Ранее сообщалось, что умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу.
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