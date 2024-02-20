Умер выдающийся немецкий футболист и автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

Во вторник, 20 февраля, умер знаменитый немецкий футболист, чемпион мира 1990 года Андреас Бреме.

Как сообщает The Mirror, Бреме умер у себя дома в Мюнхене. Причиной смерти 63-летнего немца стал сердечный приступ.

Андреас является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии. Именно он на 85-й минуте забил победный гол с пенальти в финальном матче Мундиаля против Аргентины.

Кроме "золота" 1990 года, в активе Бреме также "серебро" ЧМ-1986, "бронза" домашнего чемпионата Европы 1988 года и серебряная медаль Евро-1992.

За свою карьеру Андреас сыграл 86 матчей за сборную Германии, в которых забил восемь голов.

Бреме играл на позиции флангового защитника и полузащитника. На клубном уровне он выступал за "Бармбек-Уллерхорст", "Саарбрюккен", "Кайзерслаутерн", "Баварию", "Интер" и "Сарагосу".

С "Баварией" и "Кайзерслаутерном" он выигрывал чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, в составе мюнхенского гранда доходил до финала Кубка европейских чемпионов.

С "Интером" он выигрывал Серию А, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а в составе "Сарагосы" стал победителем Кубка Испании.

В первой половине 2000-х Бреме работал главным тренером "Кайзерслаутерна" и "Унтерхахинга", был ассистентом Джованни Трапаттони в "Штутгарте".

Ранее сообщалось, что умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу.

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