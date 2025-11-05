Умер выдающийся тренер, который привел румынский клуб к победе в Кубке чемпионов

Эмерих Еней / фото из соцсетей

Реклама

На 89-м году жизни умер выдающийся румынский футбольный тренер Эмерих Еней.

Об этом сообщает журналист Эммануэл Рошу.

В середине октября Еней был госпитализирован с рядом заболеваний, самым серьезным из которых было сердечно-сосудистое. После нескольких недель в клинике врачи выписали тренера, поскольку уже ничего не могли сделать. Свою смерть 88-летний румын встретил дома.

Реклама

Во время карьеры игрока Эмерих выступал за румынские клубы "Фламура Рошие" и "Стяуа", а также турецкий "Кайсериспор".

Тренерская карьера Енея продолжалась с 1972 по 2000 год. Его самым большим успехом считается то, что он в 1986 году привел "Стяуа" к сенсационной победе в Кубке европейских чемпионов. Тогда в финале румынский клуб в серии пенальти одолел "Барселону". Также Эмерих работал со сборными Румынии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сербского клуба умер во время матча.