Умер знаменитый бразильский футболист, забивший за карьеру больше 700 голов

В воскресенье, 8 января, бывший нападающий сборной Бразилии Карлос Роберто де Оливейра по прозвищу "Динамит" ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Печальную новость сообщил бразильский футбольный клуб "Васко да Гама", которому легендарный игрок посвятил почти всю свою карьеру.

"Васко да Гама" с глубоким сожалением сообщает о смерти Карлоса Роберто де Оливейры. "Динамит" посвятил нашему клубу 29 из своих 68 лет в качестве спортсмена и президента. Мы будем любить тебя вечно, Калу. Покойся с миром", – говорится в заявлении.

Причиной смерти Карлоса Роберто де Оливейры стал рак кишечника.

Карлос Роберто де Оливейра "Динамит": карьера и достижения

Роберто де Оливейра выступал за "Васко да Гама" с 1971-го по 1979-й и с 1980-го по 1993 год. Он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1110) и забитых мячей (708). Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии в 1974 году.

На протяжении своей карьеры бразилец также выступал за испанскую "Барселону", бразильские "Португезу" и "Кампу Гранди".

За сборную Бразилии "Динамит" сыграл 47 матчей и забил 25 голов. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата мира-1978, выиграл серебряную и бронзовую награду Кубка Америки. На мировом первенстве 1978 года он стал лучшим бомбардиром национальной команды, забив три мяча.

Роберто де Оливейра завершил игровую карьеру в 1992 году. С 2008-го по 2014 год занимал пост президента "Васко да Гама", за это время клуб выиграл Кубок Бразилии и второй по силе дивизион первенства страны.

Напомним, в конце 2022 года также умер легендарный бразильский футболист Пеле.

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