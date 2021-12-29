Умер знаменитый спортивный комментатор и тренер по американскому футболу

В его честь названа популярная серия видеоигр.
Бывший спортивный комментатор и тренер по американскому футболу Джон Мэдден скончался в возрасте 85 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной футбольной лиги (NFL). Причин смерти не сообщается. Причина смерти не указана.
"До нас дошло печальное известие о смерти Джона Мэддена сегодня утром", - говорится в заявлении профессиональной лиги американского футбола в США.
"Football has been my life, and it's given me so much."— NFL Films (@NFLFilms) December 29, 2021
Заканчиваемся в legendary John Madden pic.twitter.com/0XYD9FbXhF
Наибольших успехов в тренерской карьере Мэдден добился с "Окленд Рейдерс" (ныне - "Лас-Вегас Рейдерс"), который возглавлял в 1969-1978 годах. В 1977 году он выиграл с командой Супербоул, став в 42 года самым молодым коучем лиги, которому покорилась эта вершина.
После завершения тренерской карьеры американец работал спортивным комментатором на телевидении и радио. С 1988 года Мэдден озвучивал серию видеоигр об американском футболе, выпускаемую компанией Electronic Arts. Серия названа в честь самого тренера Madden NFL.
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