Умер знаменитый украинский легкоатлет, мировой рекорд которого не могут побить уже 35 лет

Умер знаменитый украинский легкоатлет, мировой рекорд которого не могут побить уже 35 лет

В возрасте 66 лет ушел из жизни метатель молота Юрий Седых.

На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по метанию молота Юрий Седых.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка у себя в Twitter. Причину смерти олимпийского чемпиона он не указал.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh ...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken. @worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Юрий Седых родился в Ростовской области, а с 1972 года жил и тренировался в Киеве. В начале 1990-х перебрался в Париж, где работал детским тренером.

Седых - трехкратный призер Олимпийских игр в метании молота. В 1976 и 1980 годах он выигрывал "золото" на Олимпиадах, а в 1988 году завоевал серебряную награду.

Также Седых является двукратным призером чемпионатов мира. В 1981 году он добыл "золото", а в 1983 году - "серебро". Юрий трижды побеждал на Чемпионатах Европы - в 1978, 1982 и 1986 году.

В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 м, который до сих пор никому не удалось побить.

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