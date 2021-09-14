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Умер знаменитый украинский легкоатлет, мировой рекорд которого не могут побить уже 35 лет

Умер знаменитый украинский легкоатлет, мировой рекорд которого не могут побить уже 35 лет

twitter.com/sergey_bubka

В возрасте 66 лет ушел из жизни метатель молота Юрий Седых.

На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по метанию молота Юрий Седых.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка у себя в Twitter. Причину смерти олимпийского чемпиона он не указал.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

  • Юрий Седых родился в Ростовской области, а с 1972 года жил и тренировался в Киеве. В начале 1990-х перебрался в Париж, где работал детским тренером.
  • Седых - трехкратный призер Олимпийских игр в метании молота. В 1976 и 1980 годах он выигрывал "золото" на Олимпиадах, а в 1988 году завоевал серебряную награду.
  • Также Седых является двукратным призером чемпионатов мира. В 1981 году он добыл "золото", а в 1983 году - "серебро". Юрий трижды побеждал на Чемпионатах Европы - в 1978, 1982 и 1986 году.
  • В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 м, который до сих пор никому не удалось побить.
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