"Умерший" футбольный агент оказался жив: Райола опроверг слухи СМИ

Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола отреагировал на информацию о своей смерти.

Агент отметил, что его "хоронят" уже второй раз за четыре месяца.

Об этом агент сообщил на своей странице в Twitter.

"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: разъяренный тем, что второй раз за четыре месяца, они меня убивают. Кажется, также могут и реанимировать", — написал Райола.

Current health status for ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to resuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) 28 апреля 2022

Райола представляет интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Голанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти, Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.

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