Умудрились "потерять": УАФ продавала календарь без Закарпатской области на карте Украины (фото)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) продавала календарь на 2022 год с изображением карты Украины без Закарпатской области.

Об этом сообщает KDK на своей странице в Facebook.

Сувенирный календарь был издан в честь 30-летия УАФ. На каждой странице присутствуют изображения футболистов и тренеров национальной сборной, однако в конце календаря есть грубая ошибка – на карте Украины не хватает Закарпатской области.

Календарь с обрезанной картой продавали в течение прошлого года, однако ошибку почему-то заметили только сейчас.

фото — KDK

В УАФ уже отреагировали на инцидент. Там переложили всю ответственность за этот "ляп" на дизайнера.

"На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку. Искренне приносим свои извинения всем патриотам и поклонникам футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение.

Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам. Еще раз просим прощения, благодарим за понимание и желаем всем нам как можно меньше ошибок в жизни и работе", – говорится в заявлении УАФ в Facebook.

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