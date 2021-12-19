Уничтожение в первом раунде: "Черный зверь" установил абсолютный рекорд UFC по нокаутам (видео)

Уничтожение в первом раунде: "Черный зверь" установил абсолютный рекорд UFC по нокаутам (видео)

Деррик Льюис переписал историю престижного промоушена.

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис победил своего соотечественника Криса Докоса в главном поединке шоу UFC Fight Night 199, которое состоялось в Лас-Вегасе (США).

Поединок супертяжеловесов завершился уже в стартовом раунде. 36-летний уроженец Нового Орлеана по кличке "Черный зверь" стремительно набросился на своего 32-летнего соперника и несколько раз мощно попал ему в голову.

Докос попятился и упал на канвас. От безжалостного добивания Криса спас рефери, вмешавшийся и остановивший бой.

Derrick Lewis (+120) кноки-out Chris Daukaus в UFC Fight Night Main Event #UFCVegas45 pic.twitter.com/2nNNsRD3w8 — SportsBettingDime (@SBD) December 19, 2021

Для Льюиса эта победа стала 26-й в смешанных единоборствах при восьми поражениях. Деррик побил рекорд по количеству выигрышей нокаутом в истории UFC - 13. Он превзошел достижение бразильца Витора Белфорта, на счету которого 12 побед нокаутом.

twitter.com/MMAFighting

Льюис также поднялся на второе место по количеству побед в истории UFC среди супертяжеловесов - 17. Больше только у белоруса Андрея Орловского (21 победа).

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