Уничтожил нокаутом: непобедимый украинский боксер ярко вернулся после длительной паузы (видео)

Тарас Шелестюк победил в своем 19-м бою на профессиональном ринге.

Украинский боксер Тарас Шелестюк успешно вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва. 35-летний спортсмен родом из Макеевки во время вечера бокса в мексиканском Канкуне нокаутом победил 40-летнего Эрнесто Эспану.

Тарас должен был драться с перспективным 22-летним мексиканцем Рикардо Саласом, однако буквально перед самым поединком украинцу по неизвестным причинам заменили соперника.

Однако это не разрушило планы Тараса на бой. Шелестюк на протяжении всего поединка доминировал в ринге, а в 10-м раунде после очередной бомбардировки ударами от украинца рефери остановил бой. Таким образом, Шелестюк одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что для Тараса это был первый поединок с января 2020 года, когда он победил аргентинца Луиса Верона.

В активе Шелестюка 19 побед (11 - нокаутом) в 19 боях. Он остается непобедимым в профессионалах.

На любительском уровне Тарас является бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом мира 2011 года в весе до 69 кг.

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