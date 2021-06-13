Уничтожил за пять минут: украинский "Халк" одержал эффектную победу нокаутом во втором раунде (видео)

Супертяжеловес продолжает оставаться непобежденным.

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий одержал эффектную победу над грузином Паатом Адуашвили во время вечера бокса, который состоялся накануне в Киеве.

31-летний уроженец Кривого Рога по прозвищу "Халк" досрочно завершил бой во втором раунде. Шевадзуцкий потряс соперника мощным ударом правой в подбородок, после которого тот рухнул на настил ринга.

Судья принялся отсчитывать нокдаун, но в итоге принял решение остановить бой, видя, что грузин так и не смог оклематься от пропущенного удара.

Heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (8-0, 8 KO's) scores two knockdowns in the 2nd round, this one finishes Paata Aduashvili (10-31-3) for a TKO-2 victory in Kyiv, Ukraine



️B1 Boxing Promotions pic.twitter.com/rgbAypbyS5 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 12, 2021

Для Шевадзуцкого это был восьмой бой на профессиональном ринге. Все поединки Игорь выиграл нокаутом.

Адуашвили потерпел 31-е поражение в карьере. Также на его счету 10 побед и 3 ничьи.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер-нокаутер в первом раунде брутально вырубил поляка, который на 20 лет старше.

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