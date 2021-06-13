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Уничтожил за пять минут: украинский "Халк" одержал эффектную победу нокаутом во втором раунде (видео)

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Уничтожил за пять минут: украинский "Халк" одержал эффектную победу нокаутом во втором раунде (видео)

instagram.com/igor_shevadzutskiy

Супертяжеловес продолжает оставаться непобежденным.

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий одержал эффектную победу над грузином Паатом Адуашвили во время вечера бокса, который состоялся накануне в Киеве.

31-летний уроженец Кривого Рога по прозвищу "Халк" досрочно завершил бой во втором раунде. Шевадзуцкий потряс соперника мощным ударом правой в подбородок, после которого тот рухнул на настил ринга.

Судья принялся отсчитывать нокдаун, но в итоге принял решение остановить бой, видя, что грузин так и не смог оклематься от пропущенного удара.

  • Для Шевадзуцкого это был восьмой бой на профессиональном ринге. Все поединки Игорь выиграл нокаутом.
  • Адуашвили потерпел 31-е поражение в карьере. Также на его счету 10 побед и 3 ничьи.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер-нокаутер в первом раунде брутально вырубил поляка, который на 20 лет старше.