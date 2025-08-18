"Уничтожит его": Фьюри назвал боксера, который "разнесет" Усика

Тайсон Фьюри / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, кто, по его мнению, сможет победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика.

"Цыганский король" уверен, что с украинцем и всеми другими именитыми представителями супертяжелого дивизиона способен разобраться 20-летний британец Мозес Итаума.

"Бокс – это игра молодых. Как я говорил Владимиру Кличко, когда ему было 37: бокс – это игра молодых, и он ни кого не ждет. Мозес разнесет всех старых в этом дивизионе – Усика, Джошуа, Миллера, кого угодно, даже Чжана, да хоть и Луиса Ортиса.

Мозес все равно его уничтожит, потому что это молодой парень против старого. А старый никогда не сможет соперничать с молодым", – сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

Отметим, что в ночь на 17 августа Итаума в первом раунде нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта.

Мозес имеет в своем активе 13 побед (10 – нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.