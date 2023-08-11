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"Уничтожьте нацистов": фанаты "Ариса" вывесили позорный баннер в адрес "Азова" на матче с "Динамо"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
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"Уничтожьте нацистов": фанаты "Ариса" вывесили позорный баннер в адрес "Азова" на матче с "Динамо"

Домашний стадион "Ариса" в Салониках/Фото: facebook.com/arisfootballclub

Болельщики греческой команды отметились мерзким поступком.

Фанаты греческого "Ариса" оскандалились во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо".

На трибунах стадиона "Клеантис Викелидис" в Салониках они вывесили оскорбительный баннер в адрес защитников "Азовстали".

На нем был унизительный призыв в духе российской пропаганды "Smash Azov nazis" ("Уничтожьте нацистов Азова").

Позорный баннер на матче
Позорный баннер на матче "Арис" – "Динамо"/Скриншот по трансляции

Спустя время позорный баннер убрали с трибун. Неизвестно, это было указание организаторов матча или греческие фанаты испугались возможного наказания от УЕФА.

Отметим, что "Динамо" уступило "Арису" со счетом 1:0. Ответный матч между командами запланирован на 17 августа в румынском Бухаресте.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3.

Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.

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Дата публикации
Просмотры
986
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