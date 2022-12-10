Уникальное достижение: сборная Марокко переписала историю чемпионатов мира по футболу

"Атласные львы" вслед за Испанией выбили из Мундиаля и португальцев.

Сборная Марокко победила команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе закончился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии на 42-й минуте забил нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири.

Благодаря победе над Португалией сборная Марокко установила историческое достижение. Марокканцы стали первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

До этого африканские команды никогда не заходили на Мундиалях дальше четвертьфинала. На стадии 1/4 финала вылетали из ЧМ Камерун (в 1990 году), Сенегал (2002) и Гана (2010).

1 — Марокко представляет собой первый african team to qualify для semi-final of World Cup tournament — each of previous three african sides to reach a quarter-final were all eliminated this stage (Cameroon in 1990, Senegal in 20 in 2010). Magical. pic.twitter.com/7rq8Yrn04L — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2022

Отметим, что прошлым лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был выход в 1/8 финала в 1986 году, где команда проиграла ФРГ со счетом 0:1.

Напомним, сборная Марокко выбила из нынешнего Мундиаля уже второго представителя Пиренейского полуострова. В 1/8 финала подопечные Валида Реграги в серии пенальти победили Испанию.

В полуфинале ЧМ-2022 марокканцы встретятся с победителем поединка Англия – Франция, который состоится 10 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

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