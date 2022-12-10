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Уникальное достижение: сборная Марокко переписала историю чемпионатов мира по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Уникальное достижение: сборная Марокко переписала историю чемпионатов мира по футболу

Фото: Associated Press

"Атласные львы" вслед за Испанией выбили из Мундиаля и португальцев.

Сборная Марокко победила команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе закончился со счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии на 42-й минуте забил нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири.

Благодаря победе над Португалией сборная Марокко установила историческое достижение. Марокканцы стали первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

До этого африканские команды никогда не заходили на Мундиалях дальше четвертьфинала. На стадии 1/4 финала вылетали из ЧМ Камерун (в 1990 году), Сенегал (2002) и Гана (2010).

Отметим, что прошлым лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был выход в 1/8 финала в 1986 году, где команда проиграла ФРГ со счетом 0:1.

Напомним, сборная Марокко выбила из нынешнего Мундиаля уже второго представителя Пиренейского полуострова. В 1/8 финала подопечные Валида Реграги в серии пенальти победили Испанию.

  • В полуфинале ЧМ-2022 марокканцы встретятся с победителем поединка Англия – Франция, который состоится 10 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

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Дата публикации
Просмотры
1541
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