Уникальное удаление в АПЛ: футболист "Арсенала" получил две желтые карточки в течение одной атаки

Интервал между ними составил несколько секунд.
Поединок 24-го тура английской Премьер-лиги еще надолго останется в памяти футболиста лондонского "Арсенала" — Габриэля Мартинелли.
Так, во время выездного противостояния с "Вулверхэмптоном" 20-летний полузащитник "канониров" умудрился получить одно из самых быстрых удалений в истории футбола. И обвинять в этом он может только себя.
В середине второго тайма Мартинелли получил мяч на чужой половине поля, но в борьбе с соперниками выпустил его за пределы поля, затем толкнул оппонента, пытаясь помешать бросить аут. Помешать не удалось, поэтому Мартинелли побежал исправлять ошибку в защите. Он догнал игрока "Вулверхэмптона" и завалил его на газон.
Как следствие, главный арбитр встречи Майкл Оливер показал игроку желтую карточку, а затем еще раз предъявил отложенный "горчичник" за фол в начале атаки.
Несмотря на удаление Мартинелли, "Арсенал" все же одержал победу. Матч завершился со счетом 1:0.
- В этом сезоне на счету Мартинелли 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и две результативные передачи.
- "Арсенал", обойдя в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед", с 39 очками переместился на 5-е место.