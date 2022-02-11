Уникальное удаление в АПЛ: футболист "Арсенала" получил две желтые карточки в течение одной атаки

Уникальное удаление в АПЛ: футболист "Арсенала" получил две желтые карточки в течение одной атаки

Интервал между ними составил несколько секунд.

Поединок 24-го тура английской Премьер-лиги еще надолго останется в памяти футболиста лондонского " Арсенала " — Габриэля Мартинелли.

Так, во время выездного противостояния с "Вулверхэмптоном" 20-летний полузащитник "канониров" умудрился получить одно из самых быстрых удалений в истории футбола. И обвинять в этом он может только себя.

В середине второго тайма Мартинелли получил мяч на чужой половине поля, но в борьбе с соперниками выпустил его за пределы поля, затем толкнул оппонента, пытаясь помешать бросить аут. Помешать не удалось, поэтому Мартинелли побежал исправлять ошибку в защите. Он догнал игрока "Вулверхэмптона" и завалил его на газон.

Как следствие, главный арбитр встречи Майкл Оливер показал игроку желтую карточку, а затем еще раз предъявил отложенный "горчичник" за фол в начале атаки.

Несмотря на удаление Мартинелли, "Арсенал" все же одержал победу. Матч завершился со счетом 1:0.