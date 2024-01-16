Уникальное вознаграждение: победитель боя Усик – Фьюри получит пояс абсолютного чемпиона мира (фото)

Объединительный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри получит специальный пояс абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

Проект пояса был презентован в Лондоне во время анонса боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну, который состоится 8 марта 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пояс украшен золотом и серебром, а посередине красными буквами подписано, что это титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Его Excellency Turki Alalshikh был отменен своими новыми Мировым ущемлением неприветствуют Champion belt, которые были явно поощрены к Тысон Фури vs Александр Usyk виктор на Февраль 17th, якби боролися за непринятой WBA, WBC pic.twitter.com/O1oRxZ9E3H — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 15, 2024

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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