Уникальный африканский футболист эффектно поддержал Украину татуировкой на руке: фото

Знаменитый нигерийский футболист Эммануэль Окодува не остался в стороне от российской агрессии к Украине.

Так, африканский футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а также первый легионер, успевший поиграть и в "Шахтере" и в "Динамо", решил эффектно поддержать Украину.

Окодува сделал на запястье руки татуировку с трезубцем.

38-летний нападающий похвастался патриотическим снимком своего тату в Instagram, подписав его "Слава Украине!".

Фото: instagram.com/emmyokoduwa

Отметим, что за свою длинную карьеру Окодува сменил 12 клубов, в частности, донецкий "Металлург" и киевский ЦСКА. В сезоне 2005/06 в футболке киевского "Арсенала" забил 15 голов, выиграв бомбардирскую гонку УПЛ.

В 2006 и 2007 годах выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург". С 2015 по 2021 годы выступал за любительский "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка Киевской области. В январе 2021 стал помощником главного тренера "Сокола" Олега Самченко.

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