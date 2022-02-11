Уникальный рекорд: 46-летняя бразильянка переписала историю Олимпийских игр

В Пекине-2022 она выступила на своей восьмой Олимпиаде.

Бразильская спортсменка Жаклин Моран установила уникальное достижение на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

На Олимпиаде в столице Китая 46-летняя бразильянка представила свою страну в лыжных гонках. Текущие игры стали для нее уже восьмыми в карьере, причем выступала она как на зимних Олимпиадах, так и на летних.

Моран участвовала в соревнованиях по трем видам спорта: лыжным гонкам, биатлону и маунтинбайку. Она защищала честь страны на трех летних Олимпиадах (2004, 2008, 2020) и пяти зимних (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Самым высоким достижением Моран на летних Олимпиадах было 18-е место в кросс-кантри на Играх-2004 в Афинах. На зимних Играх она выступала менее успешно - в Сочи-2014 бразильянка была 64-й в лыжном спринте и 74-й в биатлонной индивидуальной гонке.

На церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине Жаклин доверили нести флаг своей страны.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн стала самой старшей участницей в истории зимних Игр, а ее коллега из Нидерландов Ирен Вюст завоевала шестое олимпийское "золото" в карьере, установив невероятный рекорд.

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