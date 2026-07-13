Университатя — Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

"Динамо" — "Университатя" / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 16 июля, киевское "Динамо" встретится с румынским клубом "Университатя" из Клужа-Напоки в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Клуже Арене" в румынском городе Клуж-Напока. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 9 июля в польском Люблине и завершилась безголевой ничьей (0:0).

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Где смотреть матч Университатя — Динамо

На территории Украины поединок "Университатя" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Победитель этой пары во 2-м этапе отбора Лиги Европы сразится с греческим ПАОКом, а проигравший во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций встретится с норвежским "Бранном".

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.

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