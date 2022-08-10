Университатя — Заря: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

В четверг, 11 августа, луганская "Заря" проведет второй поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати".

Первый матч между луганчанами и "бронзовым" призером Чемпионата Румынии состоялся 4 августа в Польше и завершился минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.

Ответный поединок команды проведут в четверг, 11 августа, в Крайове на стадионе "Йон Облеменко". Начало игры – в 20:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Университатя — Заря

В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2, однако с 10-минутным опозданием. Также игру можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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Прогнозы букмекеров на матч Университатя — Заря

Фаворитом этой встречи являются хозяева. Так, коэффициент победы на победу румын оценивается в 1,84. Ничья – 3,54. Победа лугачан, в свою очередь, равна 3,98.