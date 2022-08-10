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Университатя — Заря: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

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Университатя — Заря: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

Текстовый репортаж ответного поединка 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 между луганской "Зарей" и румынской "Университатей".

Первый матч между луганчанами и "бронзовым" призером Чемпионата Румынии состоялся 4 августа в Польше и завершился минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.

Ответный поединок команды проведут в четверг, 11 августа, в Крайове на стадионе "Йон Облеменко". Начало игры – в 20:30 по киевскому времени.

Посмотреть матч "Университатя" - "Заря" можно на платформе "Киевстар ТВ".

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  • 2 августа определился соперник победителя пары "Заря" — "Университатя" в раунде плей-офф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • Неудачник двухматчевого противостояния между "Зарей" и "Университетей" покинет еврокубки.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между украинским и румынским клубами.

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