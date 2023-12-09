Унижение чемпиона: "Бавария" потерпела сокрушительное фиаско в матче Бундеслиги (видео)

"Бавария" потерпела разгромное поражение в выездном поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги против "Айнтрахта". Матч во Франкфурте завершился со счетом 5:1 .

Хозяева шокировали "Рекордмастера" тремя голами в первом тайме – отличились Омар Мармуш, Жуниор Дина Эбимбе и Хуго Ларссон. Мюнхенцы перед перерывом ответили мячом Йозуа Киммиха.

Во втором тайме франкфуртский коллектив добил действующего чемпиона Германии. На 50-й минуте Дина оформил дубль, а спустя еще десять минут Ансгар Кнауфф отправил пятый мяч в ворота Мануэля Нойера.

Обзор матча "Айнтрахт" – "Бавария"

После этого болезненного поражения "Бавария" (32 очка) осталась на втором месте в Бундеслиге – команда Томаса Тухеля на три балла отстает от "Байера", который лидирует. "Айнтрахт" (21 пункт) поднялся на седьмую позицию.

В следующем туре мюнхенцы 17 декабря примут "Штутгарт", а франкфуртский клуб в тот же день на выезде встретится с "Байером".

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