Уордли — Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя за титул, от которого отказался Усик

Уордли — Дюбуа / instagram.com/daznboxing

В субботу, 9 мая, чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе британец Фабио Уордли будет защищать пояс в бою против своего соотечественника Даниеля Дюбуа .

Поединок состоится в Манчестере (Англия) на арене Co-op Live. Для Уордли это будет первая в карьере защита чемпионского титула.

Фабио стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как украинец Александр Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Уордли, который в октябре прошлого года нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO.

Дюбуа последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, когда нокаутом проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До этого Даниель владел поясом IBF, который ему также достался из-за того, что Александр добровольно его освободил.

Прогноз букмекеров на бой Уордли — Дюбуа

Незначительным фаворитом грядущего боя букмекеры считают Уордли. Коэффициент на его победу составляет 1,83. Выигрыш Дюбуа — 2,00.

Ничья, как традиционно наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 17,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Уордли нокаутом — 2,30. Досрочный триумф Дюбуа — 2,75. Победа каждого боксера судейским решением оценена коэффициентом 7,00.

Сам Усик ранее заявил, что победитель боя Уордли — Дюбуа станет его следующим соперником после поединка против кикбоксера Рико Верховена, который состоится 23 мая в Египте.

