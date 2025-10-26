Уордли после сенсационной победы над Паркером вызвал на бой Усика

Фабио Уордли / instagram.com/daznboxing

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли после сенсационной победы над Джозефом Паркером вызвал на бой абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.

"Скажу только одно: Усик, Усик! Я говорил в течение всей этой подготовки, что мы выбрали Джозефа Паркера, потому что я верю, что я должен быть на вершине. Я доказал, что на вершине. Джозеф заслуживает все уважение от боксерского сообщества", – заявил британец на ринге после боя с новозеландцем.

В ночь на 26 октября Уордли победил Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Если украинец откажется защищать титул, то потеряет его, а с ним и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года и защищать пояса против победителя боя Паркер – Уордли.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.