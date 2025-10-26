Уордли сенсационно нокаутировал Паркера и стал претендентом на бой с Усиком

Паркер – Уордли / © x.com/Queensberry

В ночь на 26 октября на арене O2 в Лондоне состоялся большой вечер бокса, в главном поединке которого временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли досрочно победил обладателя временного пояса WBO Джозефа Паркера.

Во время боя Паркер действовал первым номером, но Уордли опасно контратаковал. Новозеландец постепенно наращивал свое преимущество по очкам, но ситуация резко изменилась в десятом раунде.

Уордли попал аперкот, а затем прижал соперника к канатам – Паркера спас гонг. В 11-м раунде Фабио продолжил давить и наносить удары, в результате чего рефери остановил бой.

Обзор боя Паркер – Уордли

Таким образом, британец стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Таким образом, именно Фабио теперь должен получить шанс боксировать с украинцем за чемпионские титулы.

Для 33-летнего Паркера это поражение стало четвертым в карьере при 36 побед (24 – нокаутом. Ранее он проигрывал Энтони Джошуа (2018), Диллиану Уайту (2018) и Джо Джойсу (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не уступил Джошуа в объединительном поединке.

30-летний Уордли имеет на своем счету 20 побед (19 – нокаутом) и одну ничью. Предыдущий свой бой он провел в июне этого года, нокаутировав в 10-м раунде австралийца Джастиса Гани.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего украинца 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.