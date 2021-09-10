"Упадет за несколько секунд": экс-президент США Трамп выразил желание провести боксерский бой против Байдена

"Упадет за несколько секунд": экс-президент США Трамп выразил желание провести боксерский бой против Байдена

Вызов брошен.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести бой по правилам бокса с нынешним главой государства Джо Байденом.

"Если бы мне пришлось выбрать кого-то в соперники кроме профессионального боксера, ведь это может быть опасной затеей, то, думаю, самым легким поединком для меня будет бой против Джо Байдена.

Думаю, что он будет побежден быстро, очень быстро. Думаю, что он упадет в нокаут за несколько секунд", - цитирует Трампа The Independent.

Трамп был 45-м президентом в истории США. Он руководил страной с 2017 по 2021 год.

Байден вступил в должность главы государства 20 января 2021-го.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Трампу доверили комментировать камбэк легенды бокса.

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