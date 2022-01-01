Упал со стула: польский шахматист рассмешил Сеть эпичной реакцией на поражение (видео)

Павел Тецлаф попал в курьезную ситуацию на домашнем турнире.

Забавный случай произошел на Чемпионате мира по быстрым шахматам в Варшаве. Представитель Польши Павел Тецлаф стал героем соцсетей благодаря своей необычной реакции на неудачу.

Во время одного из матчей Тецлаф уступил сопернику из Армении Тиграну Петросяну. Завершение партии стало сюрпризом для поляка - осознав свой проигрыш, он резко облокотился на спинку стула и полетел вниз.

Петросян не ожидал такого поворота событий, а потому протянул руку уже слишком поздно, чтобы помешать курьезному падению своего побежденного оппонента.

Видео "фейла" польского шахматиста быстро разлетелось и приобрело популярность в Сети.

Чемпионом мира по быстрым шахматам сенсационно стал 17-летний Нодирбек Абдусаторов из Узбекистана.

На этом турнире Абдусаторов победил чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карслена и финалиста битвы за мировую шахматную корону Яна Непомнящего из России.

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