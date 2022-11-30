Упал в обморок на тренировке: 22-летний колумбийский футболист внезапно умер

Полузащитник аргентинского "Атлетико Тукуман" Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет.

Об этом сообщает Marca.

Футболист потерял сознание во время тренировки, медики пытались его реанимировать на месте, после чего игрока доставили в больницу, где была констатирована смерть. Реанимационные маневры и работа дефибриллятора более 40 минут не давали результатов.

Известно, что в 2019 году Баланта уже потерял сознание, тогда ни один из проведенных анализов не показал отклонений.

Баланта выступал за "Атлетико Тукуман" с июня 2022 на правах аренды. Права на игрока принадлежали колумбийскому клубу "Депортиво Кали", питомцем которого он был.

Напомним, известный шотландский футболист Гэвин Стоукс трагически погиб в ДТП.

Читайте также:

Звезду сборной Камеруна отстранили от национальной команды перед матчем ЧМ-2022: скандальная причина

Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом "Слава Украине" (видео)

Нашел позорное оправдание: камерунский игрок продолжит играть в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022