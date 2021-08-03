Упала, но добыла победу: нидерландская бегунья вызвала фурор на Олимпиаде-2020 (видео)

Девушка поднялась после досадного падения и сумела отыграть отставание до финиша.

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан стала героиней соцсетей после своего выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Во время полуфинального забега на 1500 метров Хассан споткнулась о ногу соперницы и упала. Это произошло почти на самом старте дистанции, однако девушка не бросила бороться, а мужественно поднялась и принялась одну за другой догонять своих оппоненток.

На финише она совершила невероятный рывок, который позволил ей стать победительницей забега. Итоговый результат Хассан составил 4 минуты и 5,17 секунды. Теперь она примет участие в финале, где поборется за медали.

Болельщики и эксперты поражены несокрушимым характером спортсменки из Нидерландов.

Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забег на 1500 метров, но после смогла выиграть.



Итоговое время Сифан Хассан, включая падение — 4 минуты и 5,17 секунды https://t.co/iBouwNVbLs pic.twitter.com/HucHXQu4eJ — TJ (@tjournal) August 2, 2021

Отметим, что всего через несколько часов после своего падения и невероятного камбэка Сифан выиграла "золото" в финальном забеге на 5000 метров.

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