Упала, но добыла победу: нидерландская бегунья вызвала фурор на Олимпиаде-2020 (видео)

Девушка поднялась после досадного падения и сумела отыграть отставание до финиша.
Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан стала героиней соцсетей после своего выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Во время полуфинального забега на 1500 метров Хассан споткнулась о ногу соперницы и упала. Это произошло почти на самом старте дистанции, однако девушка не бросила бороться, а мужественно поднялась и принялась одну за другой догонять своих оппоненток.
На финише она совершила невероятный рывок, который позволил ей стать победительницей забега. Итоговый результат Хассан составил 4 минуты и 5,17 секунды. Теперь она примет участие в финале, где поборется за медали.
Болельщики и эксперты поражены несокрушимым характером спортсменки из Нидерландов.
Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забег на 1500 метров, но после смогла выиграть.— TJ (@tjournal) August 2, 2021
Итоговое время Сифан Хассан, включая падение — 4 минуты и 5,17 секунды https://t.co/iBouwNVbLs pic.twitter.com/HucHXQu4eJ
Отметим, что всего через несколько часов после своего падения и невероятного камбэка Сифан выиграла "золото" в финальном забеге на 5000 метров.
Ранее ТСН Проспорт писал, что ямайская легкоатлетка на Олимпиаде в Токио побила рекорд 33-летней давности.