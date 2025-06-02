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УПЛ-2025/26: полный список клубов-участников и дата старта нового сезона
Как и в прошлом сезоне, в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу будут выступать 16 команд.
Определились все клубы-участники украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
В новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе будут соревноваться 16 команд: 12 клубов сохранили прописку в УПЛ по итогам прошлой кампании, а еще четыре поднялись из Первой лиги – напрямую или после переходных матчей.
По итогам сезона-2024/25 из УПЛ напрямую вылетели два худших клуба – "Черноморец" и "Ингулец". После неудач в плей-офф понизились в классе также "Левый Берег" и "Ворскла", которая впервые в истории вылетела из элиты чемпионата Украины по футболу.
Повысились в УПЛ две лучшие команды Первой лиги – "Эпицентр" и "Полтава", а также "Кудровка" и "Металлист 1925", которые победили в переходных противостояниях.
Отметим, что "Эпицентр", "Полтава" и "Кудровка" впервые в истории сыграют в элите украинского футбола.
Все участники УПЛ-2025/26: "Динамо", "Александрия", "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс", "Карпаты", "Заря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", ЛНЗ, "Эпицентр", "Полтава", "Металлист 1925", "Кудровка".
Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).
Ранее сообщалось, что клубы УПЛ отказались от проведения традиционного матча-открытия сезона – Суперкубка Украины.
Напомним, чемпионом УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.