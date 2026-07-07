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УПЛ-2026/27: когда стартует чемпионат Украины по футболу, календарь матчей на сезон
Базовая дата матчей 1-го тура украинской Премьер-лиги-2026/27 — 1 августа.
Уже через несколько недель начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).
В новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе примут участие 16 клубов, которые сыграют по два матча друг с другом — дома и на выезде.
Базовая дата матчей 1-го тура — 1 августа. До зимнего перерыва команды сыграют 16 туров, последний из которых запланирован на 12 декабря.
Календарная часть 2027 года начнется 17-м туром (базовая дата — 27 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 4 июня 2027 года.
Календарь УПЛ сезона-2026/27
1-й тур
01.08.2026
Кривбасс — Карпаты
Буковина — ЛНЗ
Динамо — Левый Берег
Заря — Колос
Харьков — Верес
Кудровка — Шахтер
Черноморец — Полесье
Эпицентр — Оболонь
2-й тур
08.08.2026
Буковина — Оболонь
Верес — Динамо
Заря — Кривбасс
Левый Берег — Кудровка
Полесье — Харьков
Карпаты — ЛНЗ
Черноморец — Колос
Эпицентр — Шахтер
3-й тур
15.08.2026
Динамо — Колос
Полесье — Заря
Кривбасс — Левый Берег
Харьков — Шахтер
Эпицентр — Верес
Кудровка — Оболонь
ЛНЗ — Черноморец
Карпаты — Буковина
4-й тур
29.08.2026
Заря — Харьков
Левый Берег — Карпаты
ЛНЗ — Верес
Кудровка — Эпицентр
Шахтер — Полесье
Черноморец — Кривбасс
Колос — Оболонь
Буковина — Динамо
5-й тур
05.09.2026
Черноморец — Левый Берег
Харьков — Оболонь
Верес — Заря
Полесье — Кудровка
Динамо — ЛНЗ
Кривбасс — Колос
Эпицентр — Буковина
Карпаты — Шахтер
6-й тур
12.09.2026
Кривбасс — Харьков
Верес — Кудровка
Левый Берег — Полесье
ЛНЗ — Оболонь
Колос — Карпаты
Шахтер — Черноморец
Динамо — Эпицентр
Буковина — Заря
7-й тур
19.09.2026
Карпаты — Верес
Кудровка — Колос
Полесье — Кривбасс
Шахтер — ЛНЗ
Черноморец — Оболонь
Эпицентр — Левый Берег
Харьков — Буковина
Заря — Динамо
8-й тур
10.10.2026
ЛНЗ — Кудровка
Буковина — Полесье
Оболонь — Кривбасс
Колос — Эпицентр
Черноморец — Харьков
Верес — Шахтер
Динамо — Карпаты
Левый Берег — Заря
9-й тур
17.10.2026
Полесье — Динамо
Кривбасс — ЛНЗ
Оболонь — Верес
Шахтер — Колос
Заря — Черноморец
Карпаты — Эпицентр
Кудровка — Буковина.
Харьков — Левый Берег
10-й тур
24.10.2026
Левый Берег — ЛНЗ
Буковина — Кривбасс
Полесье — Оболонь
Верес — Колос
Черноморец — Карпаты
Эпицентр — Харьков
Шахтер — Заря
Динамо — Кудровка
11-й тур
31.10.2026
Кривбасс — Динамо
Оболонь — Шахтер
Колос — Полесье
Верес — Черноморец
Заря — Эпицентр
Карпаты — Кудровка
Левый Берег — Буковина
ЛНЗ — Харьков
12-й тур
07.11.2026
Оболонь — Левый Берег
Буковина — Колос
Кудровка — Черноморец
Эпицентр — Кривбасс
Шахтер — Динамо
Харьков — Карпаты
Заря — ЛНЗ
Полесье — Верес
13-й тур
21.11.2026
Колос — Харьков
Черноморец — Эпицентр
Левый Берег — Шахтер
Карпаты — Заря
Верес — Буковина
Динамо — Оболонь
Кривбасс — Кудровка
ЛНЗ — Полесье
14-й тур
28.11.2026
Динамо — Черноморец
Эпицентр — ЛНЗ
Шахтер — Буковина
Карпаты — Полесье
Оболонь — Заря
Левый Берег — Колос
Кудровка — Харьков
Кривбасс — Верес
15-й тур
05.12.2026
Полесье — Эпицентр
Шахтер — Кривбасс
Оболонь — Карпаты
Буковина — Черноморец
Харьков — Динамо
Заря — Кудровка
Верес — Левый Берег
ЛНЗ — Колос
16-й тур
12.12.2026
Шахтер — Кудровка
Карпаты — Кривбасс
ЛНЗ — Буковина
Левый Берег — Динамо
Колос — Заря
Верес — Харьков
Полесье — Черноморец
Оболонь — Эпицентр
17-й тур
27.02.2027
ЛНЗ — Карпаты
Оболонь — Буковина
Динамо — Верес
Кривбасс — Заря
Кудровка — Левый Берег
Харьков — Полесье
Колос — Черноморец
Шахтер — Эпицентр
18-й тур
06.03.2027
Буковина — Карпаты
Колос — Динамо
Заря — Полесье
Левый Берег — Кривбасс
Шахтер — Харьков
Верес — Эпицентр
Оболонь — Кудровка
Черноморец — ЛНЗ
19-й тур
13.03.2027
Динамо — Буковина
Харьков — Заря
Карпаты — Левый Берег
Верес — ЛНЗ
Эпицентр — Кудровка
Полесье — Шахтер
Кривбасс — Черноморец
Оболонь — Колос
20-й тур
20.03.2027
Заря — Верес
Левый Берег — Черноморец
Оболонь — Харьков
Кудровка — Полесье
ЛНЗ — Динамо
Колос — Кривбасс
Буковина — Эпицентр
Шахтер — Карпаты
21-й тур
03.04.2027
Полесье — Левый Берег
Харьков — Кривбасс
Кудровка — Верес
Оболонь — ЛНЗ
Карпаты — Колос
Черноморец — Шахтер
Эпицентр — Динамо
Заря — Буковина
22-й тур
10.04.2027
Буковина — Харьков
Верес — Карпаты
Колос — Кудровка
Кривбасс — Полесье
ЛНЗ — Шахтер
Оболонь — Черноморец
Левый Берег — Эпицентр
Динамо — Заря
23-й тур
17.04.2027
Шахтер — Верес
Кудровка — ЛНЗ
Полесье — Буковина
Кривбасс — Оболонь
Эпицентр — Колос
Харьков — Черноморец
Карпаты — Динамо
Заря — Левый Берег
24-й тур
24.04.2027
Буковина — Кудровка
Динамо — Полесье
ЛНЗ — Кривбасс
Верес — Оболонь
Колос — Шахтер
Черноморец — Заря
Эпицентр — Карпаты
Левый Берег — Харьков
25-й тур
01.05.2027
Оболонь — Полесье
ЛНЗ — Левый Берег
Кривбасс — Буковина
Колос — Верес
Карпаты — Черноморец
Харьков — Эпицентр
Заря — Шахтер
Кудровка — Динамо
26-й тур
08.05.2027
Харьков — ЛНЗ
Динамо — Кривбасс
Шахтер — Оболонь
Полесье — Колос
Черноморец — Верес
Эпицентр — Заря
Кудровка — Карпаты
Буковина — Левый Берег
27-й тур
15.05.2027
Кривбасс — Эпицентр
Левый Берег — Оболонь
Колос — Буковина
Черноморец — Кудровка
Динамо — Шахтер
Карпаты — Харьков
ЛНЗ — Заря
Верес — Полесье
28-й тур
22.05.2027
Оболонь — Динамо
Харьков — Колос
Эпицентр — Черноморец
Шахтер — Левый Берег
Заря — Карпаты
Буковина — Верес
Кудровка — Кривбасс
Полесье — ЛНЗ
29-й тур
29.05.2027
Колос — Левый Берег
Черноморец — Динамо
ЛНЗ — Эпицентр
Буковина — Шахтер
Полесье — Карпаты
Заря — Оболонь
Харьков — Кудровка
Верес — Кривбасс
30-й тур
04.06.2027
Черноморец — Буковина
Эпицентр — Полесье
Кривбасс — Шахтер
Карпаты — Оболонь
Динамо — Харьков
Кудровка — Заря
Левый Берег — Верес
Колос — ЛНЗ
Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).
Серебряным призером прошлого розыгрыша УПЛ стал черкасский ЛНЗ, а "бронзу" завоевало житомирское "Полесье".
"Динамо" финишировало четвертым, в третий раз в истории завершив чемпионат Украины без медалей.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.