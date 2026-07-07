УПЛ-2026/27: когда стартует чемпионат Украины по футболу, календарь матчей на сезон

"Динамо" — "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

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Уже через несколько недель начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе примут участие 16 клубов, которые сыграют по два матча друг с другом — дома и на выезде.

Базовая дата матчей 1-го тура — 1 августа. До зимнего перерыва команды сыграют 16 туров, последний из которых запланирован на 12 декабря.

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Календарная часть 2027 года начнется 17-м туром (базовая дата — 27 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 4 июня 2027 года.

Календарь УПЛ сезона-2026/27

1-й тур

01.08.2026

Кривбасс — Карпаты

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Буковина — ЛНЗ

Динамо — Левый Берег

Заря — Колос

Харьков — Верес

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Кудровка — Шахтер

Черноморец — Полесье

Эпицентр — Оболонь

2-й тур

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08.08.2026

Буковина — Оболонь

Верес — Динамо

Заря — Кривбасс

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Левый Берег — Кудровка

Полесье — Харьков

Карпаты — ЛНЗ

Черноморец — Колос

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Эпицентр — Шахтер

3-й тур

15.08.2026

Динамо — Колос

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Полесье — Заря

Кривбасс — Левый Берег

Харьков — Шахтер

Эпицентр — Верес

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Кудровка — Оболонь

ЛНЗ — Черноморец

Карпаты — Буковина

4-й тур

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29.08.2026

Заря — Харьков

Левый Берег — Карпаты

ЛНЗ — Верес

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Кудровка — Эпицентр

Шахтер — Полесье

Черноморец — Кривбасс

Колос — Оболонь

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Буковина — Динамо

5-й тур

05.09.2026

Черноморец — Левый Берег

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Харьков — Оболонь

Верес — Заря

Полесье — Кудровка

Динамо — ЛНЗ

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Кривбасс — Колос

Эпицентр — Буковина

Карпаты — Шахтер

6-й тур

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12.09.2026

Кривбасс — Харьков

Верес — Кудровка

Левый Берег — Полесье

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ЛНЗ — Оболонь

Колос — Карпаты

Шахтер — Черноморец

Динамо — Эпицентр

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Буковина — Заря

7-й тур

19.09.2026

Карпаты — Верес

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Кудровка — Колос

Полесье — Кривбасс

Шахтер — ЛНЗ

Черноморец — Оболонь

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Эпицентр — Левый Берег

Харьков — Буковина

Заря — Динамо

8-й тур

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10.10.2026

ЛНЗ — Кудровка

Буковина — Полесье

Оболонь — Кривбасс

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Колос — Эпицентр

Черноморец — Харьков

Верес — Шахтер

Динамо — Карпаты

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Левый Берег — Заря

9-й тур

17.10.2026

Полесье — Динамо

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Кривбасс — ЛНЗ

Оболонь — Верес

Шахтер — Колос

Заря — Черноморец

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Карпаты — Эпицентр

Кудровка — Буковина.

Харьков — Левый Берег

10-й тур

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24.10.2026

Левый Берег — ЛНЗ

Буковина — Кривбасс

Полесье — Оболонь

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Верес — Колос

Черноморец — Карпаты

Эпицентр — Харьков

Шахтер — Заря

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Динамо — Кудровка

11-й тур

31.10.2026

Кривбасс — Динамо

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Оболонь — Шахтер

Колос — Полесье

Верес — Черноморец

Заря — Эпицентр

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Карпаты — Кудровка

Левый Берег — Буковина

ЛНЗ — Харьков

12-й тур

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07.11.2026

Оболонь — Левый Берег

Буковина — Колос

Кудровка — Черноморец

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Эпицентр — Кривбасс

Шахтер — Динамо

Харьков — Карпаты

Заря — ЛНЗ

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Полесье — Верес

13-й тур

21.11.2026

Колос — Харьков

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Черноморец — Эпицентр

Левый Берег — Шахтер

Карпаты — Заря

Верес — Буковина

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Динамо — Оболонь

Кривбасс — Кудровка

ЛНЗ — Полесье

14-й тур

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28.11.2026

Динамо — Черноморец

Эпицентр — ЛНЗ

Шахтер — Буковина

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Карпаты — Полесье

Оболонь — Заря

Левый Берег — Колос

Кудровка — Харьков

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Кривбасс — Верес

15-й тур

05.12.2026

Полесье — Эпицентр

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Шахтер — Кривбасс

Оболонь — Карпаты

Буковина — Черноморец

Харьков — Динамо

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Заря — Кудровка

Верес — Левый Берег

ЛНЗ — Колос

16-й тур

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12.12.2026

Шахтер — Кудровка

Карпаты — Кривбасс

ЛНЗ — Буковина

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Левый Берег — Динамо

Колос — Заря

Верес — Харьков

Полесье — Черноморец

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Оболонь — Эпицентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ — Карпаты

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Оболонь — Буковина

Динамо — Верес

Кривбасс — Заря

Кудровка — Левый Берег

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Харьков — Полесье

Колос — Черноморец

Шахтер — Эпицентр

18-й тур

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06.03.2027

Буковина — Карпаты

Колос — Динамо

Заря — Полесье

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Левый Берег — Кривбасс

Шахтер — Харьков

Верес — Эпицентр

Оболонь — Кудровка

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Черноморец — ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо — Буковина

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Харьков — Заря

Карпаты — Левый Берег

Верес — ЛНЗ

Эпицентр — Кудровка

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Полесье — Шахтер

Кривбасс — Черноморец

Оболонь — Колос

20-й тур

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20.03.2027

Заря — Верес

Левый Берег — Черноморец

Оболонь — Харьков

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Кудровка — Полесье

ЛНЗ — Динамо

Колос — Кривбасс

Буковина — Эпицентр

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Шахтер — Карпаты

21-й тур

03.04.2027

Полесье — Левый Берег

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Харьков — Кривбасс

Кудровка — Верес

Оболонь — ЛНЗ

Карпаты — Колос

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Черноморец — Шахтер

Эпицентр — Динамо

Заря — Буковина

22-й тур

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10.04.2027

Буковина — Харьков

Верес — Карпаты

Колос — Кудровка

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Кривбасс — Полесье

ЛНЗ — Шахтер

Оболонь — Черноморец

Левый Берег — Эпицентр

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Динамо — Заря

23-й тур

17.04.2027

Шахтер — Верес

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Кудровка — ЛНЗ

Полесье — Буковина

Кривбасс — Оболонь

Эпицентр — Колос

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Харьков — Черноморец

Карпаты — Динамо

Заря — Левый Берег

24-й тур

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24.04.2027

Буковина — Кудровка

Динамо — Полесье

ЛНЗ — Кривбасс

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Верес — Оболонь

Колос — Шахтер

Черноморец — Заря

Эпицентр — Карпаты

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Левый Берег — Харьков

25-й тур

01.05.2027

Оболонь — Полесье

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ЛНЗ — Левый Берег

Кривбасс — Буковина

Колос — Верес

Карпаты — Черноморец

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Харьков — Эпицентр

Заря — Шахтер

Кудровка — Динамо

26-й тур

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08.05.2027

Харьков — ЛНЗ

Динамо — Кривбасс

Шахтер — Оболонь

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Полесье — Колос

Черноморец — Верес

Эпицентр — Заря

Кудровка — Карпаты

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Буковина — Левый Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбасс — Эпицентр

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Левый Берег — Оболонь

Колос — Буковина

Черноморец — Кудровка

Динамо — Шахтер

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Карпаты — Харьков

ЛНЗ — Заря

Верес — Полесье

28-й тур

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22.05.2027

Оболонь — Динамо

Харьков — Колос

Эпицентр — Черноморец

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Шахтер — Левый Берег

Заря — Карпаты

Буковина — Верес

Кудровка — Кривбасс

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Полесье — ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос — Левый Берег

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Черноморец — Динамо

ЛНЗ — Эпицентр

Буковина — Шахтер

Полесье — Карпаты

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Заря — Оболонь

Харьков — Кудровка

Верес — Кривбасс

30-й тур

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04.06.2027

Черноморец — Буковина

Эпицентр — Полесье

Кривбасс — Шахтер

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Карпаты — Оболонь

Динамо — Харьков

Кудровка — Заря

Левый Берег — Верес

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Колос — ЛНЗ

Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).

Серебряным призером прошлого розыгрыша УПЛ стал черкасский ЛНЗ, а "бронзу" завоевало житомирское "Полесье".

"Динамо" финишировало четвертым, в третий раз в истории завершив чемпионат Украины без медалей.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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