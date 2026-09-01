УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей пятого тура, таблица

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Киев

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С 4 по 6 сентября состоятся матчи пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 4 сентября: "Черноморец" примет "Левый Берег", а "Полесье" встретится с "Кудровкой".

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В субботу, 5 сентября, "Харьков" сыграет против "Оболони", "Кривбасс" сразится с "Колосом", а "Шахтер" померяется силами с "Карпатами".

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Завершится тур в воскресенье, 6 сентября: "Динамо" будет принимать ЛНЗ, "Верес" будет противостоять "Заре", а "Эпицентр" сойдется с "Буковиной".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — ЛНЗ.

Расписание и результаты матчей 5-го тура УПЛ

Пятница, 4 сентября

13:00 "Черноморец" — "Левый Берег"

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18:00 "Полесье" — "Кудровка"

Суббота, 5 сентября

13:00 "Харьков" — "Оболонь"

13:00 "Кривбасс" — "Колос"

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18:00 "Карпаты" — "Шахтер"

Воскресенье, 6 сентября

13:00 "Динамо" — ЛНЗ

15:30 "Верес" — "Заря"

18:00 "Эпицентр" — "Буковина"

Таблица УПЛ после 4-го тура

Таблица УПЛ после 4-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Динамо" разгромно проиграло "Буковине" в матче УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Полесье" обыграло "Шахтер" в центральном матче 4-го тура УПЛ.

Напомним, уже определены даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

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