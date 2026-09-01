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УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей пятого тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 5-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 4 по 6 сентября состоятся матчи пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 4 сентября: "Черноморец" примет "Левый Берег", а "Полесье" встретится с "Кудровкой".
В субботу, 5 сентября, "Харьков" сыграет против "Оболони", "Кривбасс" сразится с "Колосом", а "Шахтер" померяется силами с "Карпатами".
Завершится тур в воскресенье, 6 сентября: "Динамо" будет принимать ЛНЗ, "Верес" будет противостоять "Заре", а "Эпицентр" сойдется с "Буковиной".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — ЛНЗ.
Расписание и результаты матчей 5-го тура УПЛ
Пятница, 4 сентября
13:00 "Черноморец" — "Левый Берег"
18:00 "Полесье" — "Кудровка"
Суббота, 5 сентября
13:00 "Харьков" — "Оболонь"
13:00 "Кривбасс" — "Колос"
18:00 "Карпаты" — "Шахтер"
Воскресенье, 6 сентября
13:00 "Динамо" — ЛНЗ
15:30 "Верес" — "Заря"
18:00 "Эпицентр" — "Буковина"
Таблица УПЛ после 4-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что "Динамо" разгромно проиграло "Буковине" в матче УПЛ.
Также мы рассказывали, что "Полесье" обыграло "Шахтер" в центральном матче 4-го тура УПЛ.
Напомним, уже определены даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу.