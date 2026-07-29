УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей стартового тура

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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С 31 июля по 3 августа состоятся матчи стартового тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Новый розыгрыш чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе начнется в пятницу, 31 июля, поединком между "Зарей" и "Колосом".

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В субботу, 1 августа, "Кривбасс" примет "Карпаты", а "Харьков" в первом официальном матче после масштабного ребрендинга встретится с "Вересом".

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В воскресенье, 2 августа, бронзовый призер прошлого сезона УПЛ — "Полесье" — сыграет с "Черноморцем", который вернулся в элиту после годового отсутствия. В тот же день "Эпицентр" будет противостоять "Оболони".

В понедельник, 3 августа, действующий обладатель "серебра" УПЛ — ЛНЗ — сразится с "Буковиной", которая последний раз играла в элитном дивизионе еще в сезоне-1993/94. В тот же день действующий чемпион — "Шахтер" — поборется с "Кудровкой".

"Динамо" же, завершившее прошлый сезон УПЛ только на четвертом месте, свой матч первого тура против "Левого Берега" проведет аж 2 декабря — игру перенесли из-за загруженного графика киевлян в квалификации еврокубков.

Расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ

Пятница, 31 июля

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18:00 "Заря" — "Колос"

Суббота, 1 августа

13:00 "Кривбасс" — "Карпаты"

15:30 "Харьков" — "Верес"

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Воскресенье, 2 августа

13:00 "Черноморец" — "Полесье"

15:30 "Эпицентр" — "Оболонь"

Понедельник, 3 августа

15:30 "Буковина" — ЛНЗ

18:00 "Шахтер" — "Кудровка"

Среда, 2 декабря

"Динамо" — "Левый Берег"

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что в УПЛ утвердили новый лимит на легионеров.

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