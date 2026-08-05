УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей второго тура, таблица

"Верес" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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С 8 по 10 августа состоятся матчи второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

В субботу, 8 августа, "Черноморец" встретится с "Колосом", "Левый Берег" поборется с "Кудровкой", а "Буковина" будет противостоять "Оболони".

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В воскресенье, 9 августа, "Заря" сразится с "Кривбассом", "Шахтер" сойдется с "Эпицентром", а "Динамо", пропустившее первый тур из-за загруженного графика в еврокубках, начнет чемпионат поединком против "Вереса".

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В понедельник, 10 августа, "Полесье" померяется силами с "Харьковом", а "Карпаты" будут принимать ЛНЗ.

Расписание и результаты матчей 2-го тура УПЛ

Суббота, 8 августа

13:00 "Черноморец" — "Колос"

15:30 "Левый Берег" — "Кудровка"

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18:00 "Буковина" — "Оболонь"

Воскресенье, 9 августа

13:00 "Заря" — "Кривбасс"

15:30 "Эпицентр" — "Шахтер"

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18:00 "Верес" — "Динамо"

Понедельник, 10 августа

15:30 "Полесье" — "Харьков"

18:00 "Карпаты" — ЛНЗ

Таблица УПЛ после 1-го тура

Таблица УПЛ после 1-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что в УПЛ утвердили новый лимит на легионеров.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" начал защиту чемпионского титула УПЛ разгромной победой над "Кудровкой".

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