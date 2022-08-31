УПЛ и УАФ безосновательно давят на телевизионных провайдеров за бесплатные трансляции чемпионата Украины по футболу

Речь идет о трансляции матчей Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги (УПЛ) 15-го сезона 2022/2023: «Заря»-«Ворскла» (23.08), «Динамо» Киев-«Днепр-1» (28.08) на телеканале 2 +2, а также «Металлист»-«Ингулец» (29.08) на телеканале УНИАН. Письма подписаны лично исполнительным директором УПЛ Евгением Диким при поддержке УАФ, возглавляемой Андреем Павелко.

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Это трансляции домашних матчей тех футбольных клубов, которые не поддержали создание так называемого единого телепула УПЛ неправомерно и, соответственно, выступили против трансляции матчей на платном телеканале Setanta Sports. «Динамо» Киев, «Днепр-1», «Металлист», «Заря» и «Движение» заявили, что никакие права не были переданы УПЛ, они не согласны с результатами тендера, проведенного без учета их интересов, и считают его неуместным в военное время. Эти клубы продолжают транслировать свои матчи на каналах 2+2 и УНИАН в открытом бесплатном доступе.

Таким образом, вслед за публичными заявлениями к телеканалам 2+2 и УНИАН, осуществляющим трансляции на основании контрактов с клубами, началось давление еще и на провайдеров, дистрибутивных указанными каналами. Кстати, провайдеры выступают только ретрансляторами телеканалов и их контента и не несут ответственности за содержание телеканалов. Поэтому законность и обоснованность таких писем-угроз не имеет никаких правовых оснований, является средством давления и запугивания.

Желательно, чтобы сначала УАФ в лице Андрея Павелко и УПЛ в лице Евгения Дикого урегулировали все возникшие спорные вопросы по поводу трансляций матчей этих клубов внутри своих структур, а затем выходили на медиарынок с обвинениями, если на то будут законные основания. Все сходится с тем, что футбольные меценаты павел Павелко и Дикий имеют свои персональные интересы в таком пуле и всеми законными и незаконными способами давят на всех задействованных на этом рынке.

Ранее спортивный журналист Артем Франков прокомментировал ситуацию с попыткой УАФ и УПЛ силой организовать единый телевизионный пул для трансляции матчей чемпионата Украины.

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