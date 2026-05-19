УПЛ: календарь и результаты заключительных матчей, турнирные расклады, таблица

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

С 21 по 24 мая состоятся матчи последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в четверг, 21 мая: "Шахтер", который досрочно стал чемпионом УПЛ, померяется силами с "Колосом".

В субботу, 23 мая, "Александрия" примет "Кривбасс", "Эпицентр" встретится с "Полтавой", а "Карпаты" посоревнуются с "Зарей".

Закончится чемпионат в воскресенье, 24 мая: ЛНЗ приедет в гости к "Оболони", "Полесье" будет принимать "Рух", "Верес" сыграет с "Металлистом 1925", а "Динамо" поборется с "Кудровкой".

Расписание и результаты матчей 30-го тура УПЛ

Четверг, 21 мая

15:30 "Шахтер" — "Колос"

Суббота, 23 мая

13:00 "Александрия" — "Кривбасс"

15:30 "Эпицентр" — "Полтава"

18:00 "Карпаты" — "Заря"

Воскресенье, 24 мая

13:00 "Оболонь" — ЛНЗ

13:00 "Полесье" — "Рух"

13:00 "Верес" — "Металлист 1925"

13:00 "Динамо" — "Кудровка"

Главная интрига заключительного тура — борьба за медали и места в еврокубках, которую ведут между собой ЛНЗ (57 очков), "Полесье" (56) и "Динамо" (54).

Причем "Динамо" сохраняет шансы даже на "серебро". Киевляне могут занять второе место только при условии, если победят "Кудровку", "Полесье" сыграет вничью с "Рухом", а "ЛНЗ" проиграет "Оболони". Тогда сразу у трех команд будет по 57 очков, а места в таблице будут определяться по очным встречам. Здесь "бело-синие" имеют преимущество над конкурентами: "Динамо" — 7 очков (разница мячей — 6:3), "ЛНЗ" — 7 очков, 4:3, "Полесье" — 3 очка, 5:9.

ЛНЗ уже гарантировал себе как минимум "бронзу" и в следующем сезоне впервые в истории будет играть в еврокубках — во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Если черкасский клуб не проиграет "Оболони", то "Динамо" может надеяться только на "бронзу" — в случае своей победы над "Кудровкой" и ничьей или поражения "Полесья" в матче с "Рухом". Тогда ЛНЗ возьмет "серебро", а киевлянам достанется "бронза" — при равенстве очков столичный клуб будет иметь преимущество над житомирцами по личным встречам.

Что касается дна турнирной таблицы, то "Александрия" и "Полтава" уже вылетели из УПЛ. В переходных матчах сыграет "Рух" и худшая команда из тройки "Оболонь" (31 очко), "Эпицентр" (31), "Кудровка" (28).

Матч "Динамо" — "Кудровка" привлекает внимание еще одной интригой — вингер киевлян Андрей Ярмоленко гонится за званием лучшего бомбардира в истории УПЛ. Он уже сравнялся с Сергеем Ребровым на втором месте исторического рейтинга (123 гола) и находится на расстоянии одного мяча от рекорда Максима Шацких.

Прошлым летом Ярмоленко анонсировал, что завершит карьеру после сезона-2025/26. Так что матч против "Кудровки" может быть последним шансом Андрея установить историческое достижение.

Таблица УПЛ после 29-го тура

Таблица УПЛ после 29-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

