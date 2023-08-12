УПЛ: "Колос" уверенно обыграл "Верес", "Рух" выцарапал победу над "Полесьем"

Состоялись еще два матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Колос" на своем поле победил "Верес" ( 2:0 ), а "Рух" на выезде одолел "Полесье" ( 0:1 ).

В домашнем поединке ковалевцы повели в счете на 25-й минуте – Денис Безбородько забил гол после передачи Павла Ориховского.

Во второй половине встречи "Колос" удвоил свое преимущество – Ориховский реализовал пенальти на 71-й минуте.

Клуб из Ковалевки с 7 очками поднялся на второе место в УПЛ. "Верес" с одним набранным баллом занимает 12-ю позицию.

В следующем туре "Колос" сыграет с "Рухом", а "Верес" будет принимать "Ворсклу". Оба матча состоятся 19 августа.

В параллельном поединке "Рух" обыграл "Полесье" благодаря единственному голу, который на последней минуте основного времени забил Илья Квасница. Ассист занес в свой актив Юрий Климчук.

"Полесье" с 3 очками располагается на десятой строчке в таблице УПЛ. "Рух" одержал третью победу подряд и с 9 зачетными пунктами лидирует в чемпионате Украины.

В четвертом туре УПЛ житомирский клуб 18 августа будет играть против другого дебютанта элитного дивизиона ЛНЗ, а львовяне днем позже встретятся с "Колосом".

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