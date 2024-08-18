УПЛ: "Кривбасс" в матче с двумя удалениями обыграл "Верес", ЛНЗ одержал волевую победу над "Рухом"

Состоялись еще два матча третьего тура чемпионата Украины по футболу.

В поединках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25 "Кривбасс" на выезде обыграл "Верес" ( 0:2 ), а ЛНЗ дома победил "Рух" ( 3:1 ).

Команда Юрия Вернидуба вышла вперед на 12-й минуте встречи – отличился Принс Аду.

На 28-й минуте ровенский клуб остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Максим Смиян.

После перерыва составы команд сравнялись – на 51-й минуте прямую красную карточку получил Александр Романчук.

На 81-й минуте криворожцы забили во второй раз – окончательный счет игры установил Тимур Стецьков, реализовав пенальти.

Обзор матча "Верес" – "Кривбасс"

"Кривбасс" (6 очков) поднялся на четвертое место в УПЛ. "Верес" с одним зачетным пунктом находится на 14-й позиции.

В четверг, 22 августа, команда Вернидуба сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского "Бетиса". В воскресенье, 25 августа, "Кривбасс" примет "Ингулец" в 4-м туре УПЛ.

"Верес" 22 августа сыграет против "Металлиста 1925" в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины. 26 августа команда Олега Шандрука на выезде сразится с "Колосом" в 4-м туре УПЛ.

Что касается матча, который проходил параллельно, то на 52-й минуте Илья Квасница вывел "Рух" вперед.

Однако затем ЛНЗ забил трижды. На 73-й минуте счет сравнял Оливье Тиль, на 82-й гол Геннадия Пасича позволил черкасской команде получить лидерство в матче, а в компенсированное время точку поставил Мухаррем Яшари, реализовав пенальти.

Обзор матча ЛНЗ – "Рух"

ЛНЗ (6 очков) поднялся на шестое место в УПЛ. "Рух" имеет 3 балла после двух матчей и занимает десятую строчку.

В 4-м туре чемпионата Украины подопечные Андреса Карраско 26 августа примут "Карпаты", а "желто-черные" днем ранее примут "Зарю".

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