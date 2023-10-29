УПЛ: ЛНЗ уничтожил "Оболонь", "Минай" и "Верес" не смогли определить сильнейшего

Состоялись еще два поединка 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

В матчах 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) ЛНЗ на своем поле разгромил "Оболонь" ( 3:0 ), а "Минай" дома разошелся ничьей с "Вересом" ( 0:0 ).

Черкасский клуб открыл счет в поединке с "пивоварами" на 30-й минуте усилиями Максима Ковалева.

После перерыва хозяева забили еще дважды. На 56-й минуте преимущество ЛНЗ удвоил Сергей Шестаков, а точку в этой встрече на 89-й минуте поставил Владислав Наумец.

ЛНЗ (12 очков) поднялся на 10-е место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" с таким же количеством зачетных баллов находится на 11-й строчке.

В следующем туре черкасская команда 4 ноября примет "Колос", а столичный клуб 6 ноября на выезде сыграет с "Рухом".

В параллельном поединке игрового дня "Минай" и "Верес" голов не забивали. Отметим, что в компенсированное ко второму тайма время ровенский коллектив остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Владислав Шарай.

"Минай" (5 очков) замыкает турнирную таблицу УПЛ. "Верес" идет на предпоследней позиции, имея в своем активе 7 пунктов.

В следующем туре запарпатцы 5 ноября примут "Ворсклу", а клуб из Ровно в тот же день дома встретится с "Зарей".

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