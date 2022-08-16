УПЛ объявила календарь матчей сезона 2022/23: когда сойдутся "Динамо" и "Шахтер"

На официальном сайте УПЛ появился календарь матчей чемпионата. В 7-м туре гранды украинского футбола встретятся в Киеве.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала календарь на следующий сезон чемпионата по футболу.

Как сообщается на официальном сайте лиги, первый тур стартует 23 августа.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" впервые сразятся между собой в седьмом туре. Базовая дата матча – 15 октября. Ответная встреча состоится в рамках 22-го тура. Базовая дата – 22 апреля 2023 года.

Первый тур будет представлен следующими матчами:

"Шахтер" – "Металлист 1925"

"Движение" – "Металлист"

"Днепр-1" – "Александрия"

"Ингулец" – "Динамо"

"Минай" – "Львов"

"Колос" – "Кривбасс"

"Черноморец" – "Верес"

"Заря" – "Ворскла"

Отметим, что два матча в первом туре точно не состоятся в указанную дату. Все потому, что украинские клубы играют в квалификации еврокубков.

Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч против португальской "Бенфики" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, не сможет сыграть против Ингульца быстрее, чем 26 августа.

"Днепр-1" в четверг, 25 августа, сыграет ответный матч против кипрского АЭК в плей-офф квалификации Лиги Европы. Следовательно, провести матч 23 августа против "Александрии" не сможет, потому что не будет достаточно времени на отдых и подготовку к игре на Кипре.

Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей. Команды будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Напомним, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

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