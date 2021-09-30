УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

В центральной битве тура сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

С 1-го по 3 октября будут сыграны матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В воскресенье, 3 октября, болельщиков ждет главный матч всего первого круга - на НСК "Олимпийский" в Киеве встретятся "Динамо" и "Шахтер". Начало украинского Классического - в 19:30.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 10-го тура УПЛ.

После девяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 25 очками. "Шахтер" (22) - на втором месте, "Ворскла" (18) - на третьем, "Александрия" (17) - четвертая, "Заря" (17) - пятая.

После этого тура в клубном футболе наступит пауза, связанная с играми национальных команд. Сборная Украины 4 октября соберется в Киеве, чтобы начать подготовку к поединкам отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

4 октября соберется в Киеве, чтобы начать подготовку к поединкам против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Матчи 11-го тура УПЛ запланированы на 15-18 октября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 9 ТУРОВ

upl.ua

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