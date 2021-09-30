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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

В центральной битве тура сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

С 1-го по 3 октября будут сыграны матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В воскресенье, 3 октября, болельщиков ждет главный матч всего первого круга - на НСК "Олимпийский" в Киеве встретятся "Динамо" и "Шахтер". Начало украинского Классического - в 19:30.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 10-го тура УПЛ.

  • После девяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 25 очками. "Шахтер" (22) - на втором месте, "Ворскла" (18) - на третьем, "Александрия" (17) - четвертая, "Заря" (17) - пятая.
  • После этого тура в клубном футболе наступит пауза, связанная с играми национальных команд. Сборная Украины 4 октября соберется в Киеве, чтобы начать подготовку к поединкам отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
  • Матчи 11-го тура УПЛ запланированы на 15-18 октября.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 1 октября
19:30 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ движение РУХ
Суббота, 2 октября
14:00 КОЛОС колос _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
17:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Воскресенье, 3 октября
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
17:00 ЗАРЯ звезда _:_ конечно ДЕСНА
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ проходы МИНАЙ
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ Шахтер ШАХТЕР

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