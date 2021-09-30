УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

В центральной битве тура сойдутся "Динамо" и "Шахтер".
С 1-го по 3 октября будут сыграны матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
В воскресенье, 3 октября, болельщиков ждет главный матч всего первого круга - на НСК "Олимпийский" в Киеве встретятся "Динамо" и "Шахтер". Начало украинского Классического - в 19:30.
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Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 10-го тура УПЛ.
- После девяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 25 очками. "Шахтер" (22) - на втором месте, "Ворскла" (18) - на третьем, "Александрия" (17) - четвертая, "Заря" (17) - пятая.
- После этого тура в клубном футболе наступит пауза, связанная с играми национальных команд. Сборная Украины 4 октября соберется в Киеве, чтобы начать подготовку к поединкам отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
- Матчи 11-го тура УПЛ запланированы на 15-18 октября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 1 октября
|19:30
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|РУХ
|Суббота, 2 октября
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|17:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ДНЕПР-1
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Воскресенье, 3 октября
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|17:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ДЕСНА
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТЕР
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