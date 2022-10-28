УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Центральным в этом туре станет поединок между "Шахтером" и "Александрией".
С 28-го по 31 октября состоятся матчи десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется тур в пятницу поединком между харьковским "Металлистом 1925" и луганской "Зарей".
В субботу донецкий "Шахтер" в центральном матче тура встретится с "Александрией". Посреди недели "горняки" в Глазго сыграли вничью с шотландским "Селтиком" в Лиге чемпионов и гарантировали себе еврокубковую весну.
В воскресенье "Днепр-1", который победой над кипрским "Аполлоном" вышел в плей-офф Лиги конференций, померяется силами с "Черноморцем". В этот же день киевское "Динамо", которое в Лиге Европы не сумело обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака и досрочно потеряло шансы на евровесну, проведет дуэль с "Кривбассом".
Матч между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен на более поздний срок в связи с участием "желто-черных" в Юношеской лиге УЕФА. В победном поединке с турецким "Галатасараем" играли в том числе и футболисты первой команды львовян.
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После девяти туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 22 балла. На втором месте - "Шахтер" (19). Далее расположились "Александрия" (16) и "Заря" (16). В свою очередь, "Динамо" с 10 пунктами идет только 8-м.
- Матчи 11-го тура УПЛ состоятся 4 - 6 ноября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 28 октября
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЗАРЯ
|Суббота, 29 октября
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Воскресенье, 30 октября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|КРИВБАСС
|Понедельник, 31 октября
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ИНГУЛЕЦ
|перенесен
|РУХ
Таблица УПЛ после 9 тура
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