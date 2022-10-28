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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

Центральным в этом туре станет поединок между "Шахтером" и "Александрией".

С 28-го по 31 октября состоятся матчи десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется тур в пятницу поединком между харьковским "Металлистом 1925" и луганской "Зарей".

В субботу донецкий "Шахтер" в центральном матче тура встретится с "Александрией". Посреди недели "горняки" в Глазго сыграли вничью с шотландским "Селтиком" в Лиге чемпионов и гарантировали себе еврокубковую весну.

В воскресенье "Днепр-1", который победой над кипрским "Аполлоном" вышел в плей-офф Лиги конференций, померяется силами с "Черноморцем". В этот же день киевское "Динамо", которое в Лиге Европы не сумело обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака и досрочно потеряло шансы на евровесну, проведет дуэль с "Кривбассом".

Матч между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен на более поздний срок в связи с участием "желто-черных" в Юношеской лиге УЕФА. В победном поединке с турецким "Галатасараем" играли в том числе и футболисты первой команды львовян.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После девяти туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 22 балла. На втором месте - "Шахтер" (19). Далее расположились "Александрия" (16) и "Заря" (16). В свою очередь, "Динамо" с 10 пунктами идет только 8-м.
  • Матчи 11-го тура УПЛ состоятся 4 - 6 ноября.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 28 октября
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ звезда ЗАРЯ
Суббота, 29 октября
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ проходы МИНАЙ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Воскресенье, 30 октября
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ МЕТАЛЛИСТ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ КРИВБАСС
Понедельник, 31 октября
13:00 КОЛОС колос _:_ Вереск ВЕРЕС
 
15:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец перенесен движение РУХ

Таблица УПЛ после 9 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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