УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

В центральном поединке "Шахтер" примет "Зарю", а встреча "Ингулец" - "Рух" перенесена из-за коронавируса.

С 15-го по 18 октября будут сыграны матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Смотрите также: Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Заря" и другие матчи 11-го тура УПЛ

Центральным поединком тура станет дуэль серебряного и бронзового призеров прошлого розыгрыша УПЛ - донецкого "Шахтера" и луганской "Зари".

Матч "Ингулец" - "Рух" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в львовском клубе.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 11-го тура УПЛ.

После десяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 26 очками. "Шахтер" (23) - на втором месте, "Ворскла" (21) - на третьем, "Заря" (20) - четвертая.

Матчи 12-го тура УПЛ запланированы на 22-24 октября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 10 ТУРОВ

flashscore.ua

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку