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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Спортивный комитет Украины

В центральном поединке "Шахтер" примет "Зарю", а встреча "Ингулец" - "Рух" перенесена из-за коронавируса.

С 15-го по 18 октября будут сыграны матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

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Центральным поединком тура станет дуэль серебряного и бронзового призеров прошлого розыгрыша УПЛ - донецкого "Шахтера" и луганской "Зари".

Матч "Ингулец" - "Рух" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в львовском клубе.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 11-го тура УПЛ.

  • После десяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 26 очками. "Шахтер" (23) - на втором месте, "Ворскла" (21) - на третьем, "Заря" (20) - четвертая.
  • Матчи 12-го тура УПЛ запланированы на 22-24 октября.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 15 октября
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ звезда ЗАРЯ
Субботу, 16 октября
14:00 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
17:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Динамо ДИНАМО
19:30 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ колос КОЛОС
Воскресенье, 17 октября
14:00 МИНАЙ проходы _:_ конечно ДЕСНА
19:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Понедельник, 18 октября
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _: _ Верес ВЕРЕС
ПЕРЕНЕСЕН
  ИНГУЛЕЦ Ингулец _: _ движение РУХ

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 10 ТУРОВ

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