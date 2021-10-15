УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

В центральном поединке "Шахтер" примет "Зарю", а встреча "Ингулец" - "Рух" перенесена из-за коронавируса.
С 15-го по 18 октября будут сыграны матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
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Центральным поединком тура станет дуэль серебряного и бронзового призеров прошлого розыгрыша УПЛ - донецкого "Шахтера" и луганской "Зари".
Матч "Ингулец" - "Рух" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в львовском клубе.
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 11-го тура УПЛ.
- После десяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 26 очками. "Шахтер" (23) - на втором месте, "Ворскла" (21) - на третьем, "Заря" (20) - четвертая.
- Матчи 12-го тура УПЛ запланированы на 22-24 октября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 15 октября
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЗАРЯ
|Субботу, 16 октября
|14:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|17:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ДИНАМО
|19:30
|ДНЕПР-1
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 17 октября
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДЕСНА
|19:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Понедельник, 18 октября
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_: _
|ВЕРЕС
|ПЕРЕНЕСЕН
|ИНГУЛЕЦ
|_: _
|РУХ
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