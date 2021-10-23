УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Ворскла" примет "Шахтер", а "Динамо" встретится в родных стенах с "Днепром-1".

С 22-го по 24 октября будут сыграны матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В этот уикенд болельщики увидят сразу две центральные встречи: "Ворскла" - "Шахтер" и "Динамо" - "Днепр-1".

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 12-го тура УПЛ.

После одиннадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 29 очками. "Шахтер" (26) - на втором месте, "Ворскла" (24) - на третьем, "Днепр-1" (22) - четвертый.

Матчи 13-го тура УПЛ запланированы на 30 октября - 1 ноября.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 11 ТУРОВ

flashscore.ua

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку