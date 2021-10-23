УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Ворскла" примет "Шахтер", а "Динамо" встретится в родных стенах с "Днепром-1".
С 22-го по 24 октября будут сыграны матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
В этот уикенд болельщики увидят сразу две центральные встречи: "Ворскла" - "Шахтер" и "Динамо" - "Днепр-1".
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 12-го тура УПЛ.
- После одиннадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 29 очками. "Шахтер" (26) - на втором месте, "Ворскла" (24) - на третьем, "Днепр-1" (22) - четвертый.
- Матчи 13-го тура УПЛ запланированы на 30 октября - 1 ноября.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
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|Пятница, 22 октября
|17:00
|ДЕСНА
|1:1
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|4:0
|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 23 октября
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ШАХТЕР
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ЛЬВОВ
|Воскресенье, 24 октября
|14:00
|РУХ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ДНЕПР-1
|19:30
|ЗАРЯ
|_:_
|КОЛОС
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