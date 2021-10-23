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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

"Ворскла" примет "Шахтер", а "Динамо" встретится в родных стенах с "Днепром-1".

С 22-го по 24 октября будут сыграны матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В этот уикенд болельщики увидят сразу две центральные встречи: "Ворскла" - "Шахтер" и "Динамо" - "Днепр-1".

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 12-го тура УПЛ.

  • После одиннадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 29 очками. "Шахтер" (26) - на втором месте, "Ворскла" (24) - на третьем, "Днепр-1" (22) - четвертый.
  • Матчи 13-го тура УПЛ запланированы на 30 октября - 1 ноября.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
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Пятница, 22 октября
17:00 ДЕСНА конечно 1:1 Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 4:0 Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 23 октября
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Шахтер ШАХТЕР
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Львов ЛЬВОВ
Воскресенье, 24 октября
14:00 РУХ движение _:_ проходы МИНАЙ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
19:30 ЗАРЯ звезда _:_ колос КОЛОС

 

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