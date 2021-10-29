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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" снова поедет в Мариуполь, а "Шахтер" в столице примет "Десну".

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Действующий чемпион страны "Динамо" на выезде сыграет с "Мариуполем", который на неделе уже побеждало в Кубке Украины. А "Шахтер", после кубкового разгрома "Черноморца", в Киеве на "Олимпийском" будет противостоять "Десне".

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 13-го тура УПЛ.

  • После двенадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 32 очками. "Шахтер" (29) - на втором месте, "Ворскла" (24) - на третьем, "Заря" (23) - четвертая, "Днепр-1" (22) - пятый.
  • Матчи 14-го тура УПЛ запланированы на 5-7 ноября.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
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Суббота, 30 октября
14:00 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ Динамо ДИНАМО
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ конечно ДЕСНА
19:30 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 31 октября
14:00 КОЛОС колос _:_ Львов ЛЬВОВ
17:00 РУХ движение _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1 925 _:_ звезда ЗАРЯ
Понедельник, 1 ноября
17:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ проходы МИНАЙ
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ

 

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