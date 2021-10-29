УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" снова поедет в Мариуполь, а "Шахтер" в столице примет "Десну".
С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Действующий чемпион страны "Динамо" на выезде сыграет с "Мариуполем", который на неделе уже побеждало в Кубке Украины. А "Шахтер", после кубкового разгрома "Черноморца", в Киеве на "Олимпийском" будет противостоять "Десне".
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 13-го тура УПЛ.
- После двенадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 32 очками. "Шахтер" (29) - на втором месте, "Ворскла" (24) - на третьем, "Заря" (23) - четвертая, "Днепр-1" (22) - пятый.
- Матчи 14-го тура УПЛ запланированы на 5-7 ноября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
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|Суббота, 30 октября
|14:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ДИНАМО
|17:00
|ШАХТЕР
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|ДЕСНА
|19:30
|ИНГУЛЕЦ
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|ВЕРЕС
|Воскресенье, 31 октября
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛЬВОВ
|17:00
|РУХ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЗАРЯ
|Понедельник, 1 ноября
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
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