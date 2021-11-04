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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Карпаты

"Динамо" будет принимать "Ворсклу", а "Шахтер" приедет в гости к "Колосу".

С 5-го по 7 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

После этих поединков Чемпионат Украины уйдет на паузу, связанную с играми национальных команд. Сборная Украины 11 ноября проведет товарищескую встречу с Болгарией, а 16 ноября сразится против Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 14-го тура УПЛ.

  • После тринадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 35 очками. "Шахтер" (32) - на втором месте, "Заря" (26) - на третьем, "Ворскла" (25) - четвертая, "Днепр-1" (25) - пятый.
  • Матчи 15-го тура УПЛ запланированы на 19-22 ноября.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
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Пятница, 5 ноября
19:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Металлист 1 925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Суббота, 6 ноября
14:00 МИНАЙ проходы _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ движение РУХ
Воскресенье, 7 ноября
14:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
17:00 КОЛОС колос _:_ Шахтер ШАХТЕР
17:00 ЗАРЯ звезда _:_ Вереск ВЕРЕС
19:30 ЛЬВОВ Львов _:_ конечно ДЕСНА

 

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