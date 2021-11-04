УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" будет принимать "Ворсклу", а "Шахтер" приедет в гости к "Колосу".
С 5-го по 7 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
После этих поединков Чемпионат Украины уйдет на паузу, связанную с играми национальных команд. Сборная Украины 11 ноября проведет товарищескую встречу с Болгарией, а 16 ноября сразится против Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 14-го тура УПЛ.
- После тринадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 35 очками. "Шахтер" (32) - на втором месте, "Заря" (26) - на третьем, "Ворскла" (25) - четвертая, "Днепр-1" (25) - пятый.
- Матчи 15-го тура УПЛ запланированы на 19-22 ноября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР/ 13 ТУР / 14 ТУР
|Пятница, 5 ноября
|19:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Суббота, 6 ноября
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|РУХ
|Воскресенье, 7 ноября
|14:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ДНЕПР-1
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТЕР
|17:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|ЛЬВОВ
|_:_
|ДЕСНА
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