УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" будет принимать "Ворсклу", а "Шахтер" приедет в гости к "Колосу".

С 5-го по 7 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

После этих поединков Чемпионат Украины уйдет на паузу, связанную с играми национальных команд. Сборная Украины 11 ноября проведет товарищескую встречу с Болгарией, а 16 ноября сразится против Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 14-го тура УПЛ.

После тринадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 35 очками. "Шахтер" (32) - на втором месте, "Заря" (26) - на третьем, "Ворскла" (25) - четвертая, "Днепр-1" (25) - пятый.

Матчи 15-го тура УПЛ запланированы на 19-22 ноября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 13 ТУРОВ

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