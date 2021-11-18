УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" сыграет с "Черноморцем", а "Шахтер" будет принимать "Рух".
Украинская Премьер-лига (УПЛ) возвращается после паузы, вызванной матчами отбора на Чемпионат мира-2022, где сборная Украины благодаря победе над боснийцами пробилась в стыковые матчи.
С 19-го по 22 ноября состоится 15-й тур национального первенства. Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.
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- После четырнадцати туров "Шахтер" вырвался в лидеры УПЛ (35 очков), "горняки" опережают "Динамо" по дополнительным показателям. "Заря" (29) - на третьем месте, "Ворскла" (28) - четвертая, "Днепр-1" (28) - пятый.
- На следующей неделе украинские клубы проведут игры 5-го тура группового этапа еврокубков: "Динамо" - "Бавария" (23 ноября, Лига чемпионов), "Интер" - "Шахтер" (24 ноября, ЛЧ), "Рома" - "Заря" (25 ноября, Лига конференций).
- Матчи 16-го тура УПЛ запланированы на 26-29 ноября.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР/ 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Пятница, 19 ноября
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ДИНАМО
|Суббота, 20 ноября
|14:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ЗАРЯ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|РУХ
|19:30
|ДНЕПР-1
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Воскресенье, 21 ноября
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|КОЛОС
|Понедельник, 22 ноября
|19:30
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
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