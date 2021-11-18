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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Заря

"Динамо" сыграет с "Черноморцем", а "Шахтер" будет принимать "Рух".

Украинская Премьер-лига (УПЛ) возвращается после паузы, вызванной матчами отбора на Чемпионат мира-2022, где сборная Украины благодаря победе над боснийцами пробилась в стыковые матчи.

С 19-го по 22 ноября состоится 15-й тур национального первенства. Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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  • После четырнадцати туров "Шахтер" вырвался в лидеры УПЛ (35 очков), "горняки" опережают "Динамо" по дополнительным показателям. "Заря" (29) - на третьем месте, "Ворскла" (28) - четвертая, "Днепр-1" (28) - пятый.
  • На следующей неделе украинские клубы проведут игры 5-го тура группового этапа еврокубков: "Динамо" - "Бавария" (23 ноября, Лига чемпионов), "Интер" - "Шахтер" (24 ноября, ЛЧ), "Рома" - "Заря" (25 ноября, Лига конференций).
  • Матчи 16-го тура УПЛ запланированы на 26-29 ноября.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Пятница, 19 ноября
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Динамо ДИНАМО
Суббота, 20 ноября
14:00 ЛЬВОВ Львов _:_ звезда ЗАРЯ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ движение РУХ
19:30 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Воскресенье, 21 ноября
14:00 МИНАЙ проходы _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
19:30 ДЕСНА конечно _:_ колос КОЛОС
Понедельник, 22 ноября
19:30 ВЕРЕС Вереск _:_ Металлист 1 925 МЕТАЛЛИСТ 1925

 

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 14 ТУРОВ

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