УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" сыграет с "Черноморцем", а "Шахтер" будет принимать "Рух".

Украинская Премьер-лига (УПЛ) возвращается после паузы, вызванной матчами отбора на Чемпионат мира-2022, где сборная Украины благодаря победе над боснийцами пробилась в стыковые матчи.

С 19-го по 22 ноября состоится 15-й тур национального первенства. Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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После четырнадцати туров "Шахтер" вырвался в лидеры УПЛ (35 очков), "горняки" опережают "Динамо" по дополнительным показателям. "Заря" (29) - на третьем месте, "Ворскла" (28) - четвертая, "Днепр-1" (28) - пятый.

На следующей неделе украинские клубы проведут игры 5-го тура группового этапа еврокубков: "Динамо" - "Бавария" (23 ноября, Лига чемпионов), "Интер" - "Шахтер" (24 ноября, ЛЧ), "Рома" - "Заря" (25 ноября, Лига конференций).

Матчи 16-го тура УПЛ запланированы на 26-29 ноября.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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