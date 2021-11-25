УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего три тура.
С 26-го по 29 ноября состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Этими поединками стартует второй круг национального чемпионата.
На неделе "Динамо" и "Шахтер" окончательно потеряли шансы на еврокубковую весну, поэтому теперь могут сосредоточить все силы на внутренних баталиях. 27 ноября киевляне в гостях сыграют против "Миная", а на следующий день "горняки" на выезде сойдутся с "Ингульцом".
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 16-го тура Чемпионата Украины по футболу.
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- После пятнадцати туров возглавляет турнирную таблицу киевское "Динамо" - 38 очков. Столько же баллов имеет и "Шахтер", но уступает "бело-синим" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. "Ворскла" (31) - на третьем месте, "Днепр-1" (31) - четвертый, "Заря" (29) - пятая.
- Матчи 17-го тура УПЛ запланированы на 3-6 декабря.
- После 18-го тура (10-12 декабря) УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Пятница, 26 ноября
|19:30
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ЛЬВОВ
|Суббота, 27 ноября
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДИНАМО
|17:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ДЕСНА
|19:30
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 28 ноября
|14:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ШАХТЕР
|17:00
|РУХ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|19:30
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|Понедельник, 29 ноября
|19:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЗАРЯ