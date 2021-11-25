УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего три тура.

С 26-го по 29 ноября состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Этими поединками стартует второй круг национального чемпионата.

На неделе "Динамо" и "Шахтер" окончательно потеряли шансы на еврокубковую весну, поэтому теперь могут сосредоточить все силы на внутренних баталиях. 27 ноября киевляне в гостях сыграют против "Миная", а на следующий день "горняки" на выезде сойдутся с "Ингульцом".

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 16-го тура Чемпионата Украины по футболу.

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После пятнадцати туров возглавляет турнирную таблицу киевское "Динамо" - 38 очков. Столько же баллов имеет и "Шахтер", но уступает "бело-синим" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. "Ворскла" (31) - на третьем месте, "Днепр-1" (31) - четвертый, "Заря" (29) - пятая.

Матчи 17-го тура УПЛ запланированы на 3-6 декабря.

После 18-го тура (10-12 декабря) УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

Таблица УПЛ после 15 туров